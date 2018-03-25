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|Армия Путина и Асада захватила важный город в Сирии
|25.03.2018 07:24
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Армия сирийского правителя Башара Асада, которую поддерживает РФ, захватила один из важнейших городов анклава Восточная Гута — Хараста.
Соответствующее сообщение распространило правительственное агентство новостей SANA, информирует svodka.net.
Указано, что правительственные войска и их союзники начали расчистку улиц города от баррикад и укреплений.
Переходу Харасты под контроль Асада предшествовала эвакуация из города последней группы боевиков исламистской группировки «Ахрар аш-Шам» и членов их семей. Это произошло в рамках достигнутого ранее соглашения с сирийским правительством о выходе исламистов из города по гуманитарному коридору в обмен на гарантии безопасности. Боевиков оппозиционной к Асаду группировки перевезли в районы северо-западной провинции Идлиб, который контролируется оппозицией.
По данным расположенного в Лондоне Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека (SOHR), в течение последних двух дней Харасту оставили минимум 4,7 тысячи людей, в том числе и 1,3 тысячи повстанцев.
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Тем временем начатое в середине февраля наступление войск Башара Асада и его союзников на Восточную Гуту продолжается. На данный момент силы Асада, которых поддерживают российские военные, контролируют как минимум 90 процентов территории анклава.