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|Сутки в АТО: боевики 13 раз обстреляли позиции ВСУ
|25.03.2018 07:39
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На Луганском направлении враг из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстрелял укрепления ВСУ возле Троицкого и применил стрелковое оружие возле Счастья.
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За минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал, сообщает пресс-центр штаба АТО, информирует svodka.net.
На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов в районе Камянки, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреливали Лебединское и Новотроицкое. Под огонь из стрелкового оружия попали украинские позиции у Старогнатовки, Павлополя и шахты Бутовка.
На Луганском направлении боевики из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов обстреляли укрепления ВСУ возле Троицкого и применили стрелковое оружие возле Счастья.