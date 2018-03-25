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|Известного украинского полицейского поймали пьяным за рулем: пришлось устроить погоню (ВИДЕО)
|25.03.2018 08:27
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В Киеве после погони задержали бывшего начальника патрульной полиции Харькова Евгения Мельника, который был пьяным за рулем, а после остановки автомобиля пытался сбежать.
Об этом информирует в Facebook «Киев оперативный», информирует svodka.net.
Автор убеждает, что изначально автомобиль Mitsubishi проехал на красный сигнал светофора возле столичного ТРЦ «Lavina», после этого за ним началось преследование полиции. Патрульные догнали и смогли остановить машину Мельника на улице Рубежовской.
«Сразу после остановки автомобиля водитель пытался скрыться. Когда его задержали, то господин совершал сопротивление, не выполнял законные требования полицейского, а затем вообще ударил его в лицо», — рассказывает о еще одном нарушении автор публикации.
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svodka.net/
Согласно информации, у Мельника обнаружены признаки алкогольного опьянения, однако проходить тест на месте он отказался и поехал к врачу-наркологу. При этом он утверждает, что не управлял автомобилем, а сидел на заднем сидении.