В команде Дональда Трампа важное для Украины изменение – в начале апреля приступает к выполнению обязанностей новый советник по вопросам национальной безопасности Джон Болтон, известный своим стабильно жёстким подходом к решению целого ряда острейших мировых проблем.

Об этом в своем блоге пишет Андрей Сенченко, украинский политик и общественный деятель, руководитель правозащитного движения «Сила права»:, информирует svodka.net.

«Его называют ястребом из ястребов, но у меня всегда возникает вопрос – кто безопаснее для мира: ястреб, подавивший агрессию в зародыше, или толпа безответственных любителей вечно выражать глубокую озабоченность? Чьи действия приводят к бОльшим страданиям и гибели людей?

Это назначение открывает для Украины новые возможности, которые, бесспорно, идут вразрез с идеями нынешней украинской власти.

Точка зрения Болтона на проблему агрессивного поведения России во всем мире и против Украины, в частности, известна и заключается в том, что необходимы не полумеры для достижения «полуцелей», а реальные усилия по принуждению агрессора к миру, освобождению чужих территорий и соблюдению гарантий, которые не позволяют миру сорваться в кровавый беспорядок. Назначение Болтона подтверждает, что в мире, пусть и очень медленно, приходит понимание того, что объектом путинской агрессии является не только Украина.

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В этой ситуации нашей стране, как никогда, необходимо настаивать на выполнении Будапештских гарантий и требовать исчерпывающих усилий по принуждению агрессора к миру. Мы не ждем, что за нас будут воевать, но, отдав ядерное оружие, имеем полное право требовать применения к России экономических санкций, достаточных для полного и быстрого освобождения Крыма и Донбасса. У нас также есть все основания для того, чтобы рассчитывать на масштабную и всестороннюю военно-техническую помощь, необходимую для создания эффективной системы противовоздушной обороны страны, возрождения военно-морских сил и укрепления наших возможностей на современном уровне противостоять наземному вторжению.

И в этом смысле взгляды нового советника по национальной безопасности выглядят намного более проукраинскими, нежели действия нашей власти в Минске. Он последовательно выступает не только за резкое усиление санкционного давления, но и за привязку всех санкций к полному, а не частичному, без Крыма, освобождению нашей территории. Болтон был одним из первых американских политиков, еще в 2014 году заявивших о необходимости военно-технической поддержки Украины. Важным для нас является и то, что Джон Болтон является сторонником ускоренной интеграции Украины в НАТО. Он ясно понимает, что игры в «аспирантов» альянса демонстрируют слабость Запада и лишь разжигают путинскую агрессию.

С приходом Болтона в администрацию Дональда Трампа падают шансы на реализацию более чем двусмысленной идеи Порошенко относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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На конференции Yalta European Strategy, проходившей в сентябре прошлого года, Болтон заявил: «Я не считаю, что нужны миротворцы в Украине, это – ошибка украинской стороны. Это означает, что вы усиливаете вмешательство России во внутренние дела Украины, ведь Россия – это постоянный член Совбеза ООН (который будет принимать решение о миротворцах). Главный вопрос сейчас – как не превратить Донбасс в замороженный конфликт. Поэтому если вы хотите восстановить суверенитет Украины на Донбассе, то миротворцы – это последнее, о чем вам нужно думать».

Поддерживая эту точку зрения, можно утверждать, что он полностью осознает тот факт, что без достаточных усилий по принуждению Путина к миру и освобождению всех наших территорий Москва никогда не согласится на такой мандат миссии, который бы обеспечивал быстрое и полное восстановление украинского суверенитета на всей территории нашей страны. В условиях же, когда Москва будет вынуждена на них согласиться, миротворцы будут просто не нужны. Максимум, кто в такой ситуации может понадобиться, – один миротворец в лице дежурного Генсека ООН, который примет из рук Путина ключи от Крыма и Донбасса и вернет их Украине.

Таким образом, идея Банковой на десятки лет скинуть проблему Донбасса на ООН и раз в год с пафосом заявлять, что Крым – наша земля, рассыпается на глазах.

Не берусь судить о внутренних взаимоотношениях в заокеанском истеблишменте, но формирование в лице Маккейна, Мэттиса, Болтона и Волкера клуба сторонников эффективных мер и достижения конечных целей даёт Украине реальные шансы на возврат оккупированных территорий, вступление в НАТО и, в конце концов, на реальную независимость. Реализация же этих возможностей будет зависеть уже не от этой власти, а от нашей общей способности избрать адекватную власть уже в ближайшем будущем.»

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