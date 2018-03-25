Погода, Новости, загрузка...
Глава ЦИК РФ жестко оконфузилась, отвечая на вопрос о выборах
25.03.2018 09:06
Глава ЦИК РФ жестко оконфузилась, отвечая на вопрос о выборах

Глава ЦИК России Элла Памфилова не смогла ответить на вопрос журналистки о фальсификациях на выборах президента РФ и почему-то заговорила о «закрытости» американской системы выборов.

Соответствующее видео было опубликовано на своей Twitter странице блоггером Ильей Варламовым, информирует svodka.net.

Журналистка задала Памфиловой вопрос о том, почему в результате нововведений в проведении выборов, в частности благодаря системе «мобильного избирателя», некоторые россияне смогли проголосовать на выборах по несколько раз, и умышленно ли эти нововведения были устроены перед выборами президента РФ.

Глава ЦИК спросила у журналистки о ее гражданстве. Несмотря на то, что та ответила «У меня российское гражданство», чиновница, будто не слыша ее, начала рассказывать об американской системе выборов и настойчиво предлагать журналистке поехать «в американскую глубинку» и поснимать выборы там.

«Где же ваша правовая культура, основы страны, которая мнит себя столпом демократии?» – продолжала возмущаться Памфилова под возгласы журналистки «Я из России, я из России!».

Читайте: Число голосовавших за Путина россиян в странах НАТО увеличилось в два раза

Уровень дискуссии ЦИК

— У вас на выборах нарушения!
— Вали в свою Америку!
— Но я из России
— А в Америке негров линчуют! pic.twitter.com/f5l3LKFHA1

— Илья Варламов (@varlamov) 24 березня 2018 р.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить