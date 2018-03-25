Заниматься террористической деятельностью в рядах боевиков женщину подбил прежний муж — дезертир из рядов МВД Украины, работавший на ФСБ.

В Херсоне украинская контрразведка задержала «офицера» так называемых «спецслужб ДНР», информирует svodka.net.

Это женщина, история деятельности которой связана с Крымом и Донбассом, где она пропагандировала «русский мир» и вербовала жителей оккупированных территорий и вооруженных бандформирований боевиков.

Элина Борозенная – «младший лейтенант» так называемого «министерства госбезопасности» «ДНР». После задержания она призналась, что занималась информационной поддержкой идей «ДНР».

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Женщина говорит, что работать на «спецслужбу» боевиков ее убедил муж, Иван Борозенний – прежний офицер МВД Украины в Крыму, который изменил присяге и стал агентом ФСБ. Новые работодатели направили предателя из аннексированного полуострова в Донецк – на усиление карательных структур оккупантов. Результатом работы семейного подряда стали многочисленные агитки, которые должны были бы убедить население вступать в ряды вооруженных формирований оккупантов. В частности, и такие: «Мужчины, которые воюют за Новороссию! Подарите своим женщинам на 8 марта не букет цветов, а букет свежесрезанных шевронов. Не режьте уши, срезайте шевроны!».

Однако такая ненависть к «киевской хунте» не помешала девушке приехать на подконтрольную территорию, чтобы оформить загранпаспорт.

«Скажем так, он открывает более широкие возможности, упрощает процедуры перемещения», — пояснила Элина Борозенна. По ее словам, между боевиков немало таких, кто так же, как она, получает или уже получил украинские документы.

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Это подтверждает и контрразведка. Частично это означает, что «русский мир» разочаровал боевиков, следовательно они ищут более комфортные условия для жизни. Однако на потворство рассчитывать террористам не стоит. Судьбой предательницы теперь будут заниматься следователи СБУ – комфорта они не обещают, но гарантируют справедливый суд.

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