Военно-морские силы в Крыму в 2014 году принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную сила.

Такое мнение высказала помощник командующего Военно-морскими силами Марина Каналюк в интервью «112 Украина», информирует svodka.net.

«Мы протянули время до месяца. Поверьте – это было непросто. И государство придумало в последствии механизм использования ВСУ – АТО. А Военно-морские силы, по сути, принесли себя в жертву для того, чтобы дать шанс Украине собрать всю военную мощь, которая только есть, которая была в строю, не была в строю», — объяснила она.

По ее словам, переговоры велись на самом высоком уровне.

«На переговоры к нам приезжали все высшие руководители силовых ведомств РФ. Это были представители президента РФ, заместители министра обороны Шойгу, представители главкоматов, командующий ЧФ, Чалый и Аксенов», — уточнила Каналюк.

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