Американский журнал Time поместил на обложку своего апрельского выпуска президента России Владимира Путина с императорской короной на голове и заголовком «Восходящий царь».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

По данным СМИ, судя по главному фото одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте», информирует svodka.net.

У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира