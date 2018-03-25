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"Восходящий царь": Time поместил на обложку коронованного Путина (ФОТО)
25.03.2018 09:37
«Восходящий царь»: Time поместил на обложку коронованного Путина (ФОТО)

Американский журнал Time поместил на обложку своего апрельского выпуска президента России Владимира Путина с императорской короной на голове и заголовком «Восходящий царь».

NewsGrabberJC.Prosvodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

По данным СМИ, судя по главному фото одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря «Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте», информирует svodka.net.

У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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