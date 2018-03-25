Экономика Украины попадет в затруднительное положение, если трудовые мигранты пенсионного и предпенсионного возраста будут возвращаться и получать здесь выплаты.

Об этом сообщил президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, информирует svodka.net.

Эксперт объяснил, что с каждым годом процент пенсионеров увеличивается, что накладывает на работающих большой груз.

“При существовании солидарной пенсионной системы и не развитых частных пенсионных фондов, пенсия может формироваться только из налогов, которые платят работающие украинцы. В Европе эта проблема решается следующим образом — поднятием пенсионного возраста и привлечением молодых трудовых мигрантов, занимающих свободные рабочие места, создаваемые во время экономического роста и балансирующие пенсионную систему в том числе”, — добавил он.

Однако, по словам Воскобойника, для того, чтобы Украина смогла привлекать трудовых мигрантов к себе, ей нужно, чтобы экономика стабильно росла в течение десяти и более лет.

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