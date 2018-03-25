Деловые Сводки
- В Грузии выпал красный снег (ФОТО)
- Юрист: Почему иностранцам не удалось достичь успеха во внедрении реформ в Украине
- Трудовые мигранты введут украинскую экономику в затруднительное положение, - эксперт
- "Восходящий царь": Time поместил на обложку коронованного Путина (ФОТО)
- Военно-морские силы в Крыму в 2014 году принесли себя в жертву, - мнение
|В Грузии выпал красный снег (ФОТО)
|25.03.2018 10:24
|
В Грузии выпал снег красноватого оттенка. Из-за этого горы превратились в «марсианские пейзажи».
svodka.net/
Необычные осадки красноватого оттенка были зафиксированы на горнолыжном курорте Годердзи, информирует svodka.net.
Как поясняют синоптики, песок и мелкая пыль, поднятые песчаными бурями на севере Африки и на Ближнем Востоке, были перенесены в черноморский регион мощными воздушными потоками.
При этом специалисты отмечают, что мелкая пыль не только выпадает вместе с осадками, окрашивая дождь и снег, но иногда и висит в воздухе — небо над несколькими регионами Грузии накануне было затянуто желтой дымкой.
Читайте: Трагедия на канатной дороге в Грузии: в реанимации находится украинка