Курс Bitcoin 25 марта на двух основных по объему торгов биржах по сравнению с пятницей потерял менее 1%.

Курс покупки Bitcoin к доллару 25 марта, в воскресенье, на 11.00 по киевскому времени на двух основных по объему торгов биржах составил:, информирует svodka.net.

Американская биржа Poloniex 8472.03 BTС/USD (-0.19%)

Американская биржа Bitfinex 8470.00 BTС/USD (-0.11%)

Курс биткоина на американской бирже Poloniex по сравнению с пятницей (8488.00 BTС/USD) упал на 0.19%. За 24 часа объемы торгов на этой бирже составили 22940250 доллара на 2643 биткоина.

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Биткоин — это инновационная сеть платежей и новый вид денег. Используя P2P (пиринговую) технологию, Биткоин функционирует без какого-либо контролирующего органа или центрального банка; обработка транзакций и эмиссия осуществляются коллективно участниками сети.

Благодаря своим уникальным свойствам Биткоин открывает новые возможности, которые не предоставляла ни одна платежная система.

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