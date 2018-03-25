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|День СБУ: Турчинов поздравил отважных защитников Украины
|25.03.2018 10:40
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Служба безопасности Украины эффективно противодействует терроризму, сепаратизму, преступности и коварным провокациям спецслужб Российской Федерации.
Как передает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом говорится в поздравлении Секретаря СНБО Александра Турчинова по случаю Дня Службы безопасности Украины, информирует svodka.net.
«Искренне поздравляю с праздником весь личный состав, сотрудников и ветеранов Службы безопасности Украины — патриотов и профессионалов!
Ваша служба — ответственная, сложная и опасная. Офицеры СБУ стоят в проломе за Украину, на страже государственных интересов, суверенитета и конституционного строя, безопасности и спокойствия граждан Украины.
Вы добросовестно и самоотверженно выполняете свой конституционный долг на внешнем и внутреннем фронтах, эффективно противодействуете терроризму, сепаратизму, преступности и коварным провокациям спецслужб Российской Федерации.
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Благодаря профессиональной работе контрразведчиков сорваны попытки российских спецслужб дестабилизировать ситуацию в Украине, посеять панику, беспорядок и разочарование.
Вечная память и слава сотрудникам СБУ, которые отдали жизнь, выполняя свой долг, отстаивая интересы Украины и ее граждан!
Хочу поблагодарить работников Службы, которые приложили невероятные усилия для освобождения пленных украинских военнослужащих и гражданских!
Желаю вам всегда быть первыми — в работе и в жизни! Крепкого вам здоровья, благополучия и неиссякаемой энергии! Пусть Господь благословит вас и ваши семьи!
Слава Украине! Героям слава!»