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|Новости Украины: «ДНР» выдвинула новые обвинения в адрес украинских защитников
|25.03.2018 11:43
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Оперативное командование силами «ДНР» обвинило ВСУ в подготовке провокаций.
svodka.net/
Представители «ДНР» заявили журналистам российских СМИ, что по данных их «разведки» украинские военные готовятся к провокации, цель которой провоцировании представителей «республики» на ответный огонь, информирует svodka.net.
Боевики сообщили, что ВСУ планируют провернуть все этого возле Лебединского. Напомним, этот населенный пункт расположен на юге Донецкой области и сейчас контролируется Украиной.
Один из командиров «ДНР» сообщил, что украинцы готовят их сильный минометный и танковый обстрел, передают новости Украины.
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Террористы на данный момент предупреждают об этом жителей близлежащих районов.