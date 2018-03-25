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|На Львовщине сгорело историческое здание
|25.03.2018 12:07
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Комплекс построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.
svodka.net/
В городе Хыров Львовской области, выгорело здание бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в последние годы действовал отель, информирует svodka.net.
В субботу, 24 марта, в Хырове Старосамборском района Львовской области, около 14:00 возник пожар на ул. Б. Хмельницкого, 40 на территории бывшего коллегиума иезуитов с часовней, где в советские времена располагалась военная часть, а в последние годы действовал отель.
Пожар распространился на всю площадь крыши здания. Позже огонь распространился и на нижние этажи.
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По состоянию на 20:00 24 марта, по сообщению спасателей, пожар в недействующем оздоровительном комплексе удалось локализовать. В храме пожаром было уничтожено только купол.
По данным СМИ, речь идет об оздоровительно-развлекательном комплексе «Лаяр Палас», который входит в Royal Hotels Group. По неподтвержденным данным, его владельцем является нардеп от БПП Андрей Лопушанский.
Комплекс построен в 1886 году, и достроен в 1904 году в стиле неоренессанса, он является памятником архитектуры местного значения.