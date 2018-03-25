Правительство США и ответственные ведомства заверили Евросоюз, что они «воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер».

Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о «жестких мерах» в отношении социальной сети Facebook, которая оказалась замешана в скандале с личными данными пользователей. Об этом сообщает Deutsche Welle, информирует svodka.net.

«Я требую от Facebook дальнейших объяснений, например, в какой степени это коснулось европейских пользователей», — заявила еврокомиссар.

По ее словам, «это злоупотребление данным 50 миллионов пользователей Facebook является абсолютно неприемлемым».

Юрова также подчеркнула, что правительство и ответственные ведомства США заверили ЕС, что они «воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер».

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«Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с собственными личными данными, может иметь масштабные последствия. В конце концов, речь идет о основах нашей демократии», — заявила Юрова.

Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании.

Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом.

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Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica.

Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков.

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