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|СМИ: Случайные свидетели видели, как Савченко и Рубан жгли документы в парке
|25.03.2018 13:02
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В апреле 2017 года случайные свидетели видели, как внефракционный нардеп Надежда Савченко и руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан жгли документы в парке и растирали пепел, пишет «Главком».
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28 апреля 2017 года внефракционный народный депутат Надежда Савченко и руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан уничтожали документы у памятника основателям Киева. Об этом сообщили случайные свидетели происшедшего изданию «Главком», информирует svodka.net.
Очевидцы находились у памятника в составе свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с неизвестным им на тот момент человеком.
«Парочка жгла документы и растирала пепел», – рассказали свидетели.
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После недавних обвинений в адрес нардепа и лидера «Офицерского корпуса» в подготовке теракта очевидцы опознали Рубана на фотографии и решили передать фотографии СМИ, утверждает «Главком».