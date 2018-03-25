В апреле 2017 года случайные свидетели видели, как внефракционный нардеп Надежда Савченко и руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан жгли документы в парке и растирали пепел, пишет «Главком».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

28 апреля 2017 года внефракционный народный депутат Надежда Савченко и руководитель «Офицерского корпуса» Владимир Рубан уничтожали документы у памятника основателям Киева. Об этом сообщили случайные свидетели происшедшего изданию «Главком», информирует svodka.net.

Очевидцы находились у памятника в составе свадебного кортежа. Они узнали Савченко и сфотографировали ее с неизвестным им на тот момент человеком.

«Парочка жгла документы и растирала пепел», – рассказали свидетели.

Читайте: Блогера поймали на тупом фейке про реакцию в ЕС на арест Савченко

После недавних обвинений в адрес нардепа и лидера «Офицерского корпуса» в подготовке теракта очевидцы опознали Рубана на фотографии и решили передать фотографии СМИ, утверждает «Главком».

Сводка.нет - Новости Украины и Мира