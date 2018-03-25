Городской голова столицы Украины Виталий Кличко может принять участие в выборах президента страны, которые запланированы на 2019 год.

Об этом он заявил в интервью немецкой газете Tagesspiegel, информирует svodka.net.

«Я этого не исключаю, однако перед этим я должен достичь успеха в Киеве и довести до конца то, что я обещал людям», — сказал Кличко.

«В боксе мне больше нечего доказывать, я уже все понял. Мою главную задачу гораздо сложнее выполнить, чем быть чемпионом мира в супертяжелом весе: против коррупции, против вызовов, борьба с агрессией России и достижение изменений для моей страны и моего города.

Будучи боксером, я дрался три или четыре раза в год.Сейчас я борюсь 365 раз в год — каждый день похож на бой. И он учитывает те же факторы, что и в боксе: воля, сила характера, вы должны поставить цель, а потом достичь ее. Даже в боксе не все зависит только от вас, но от вашей команды, тех, кто стоит рядом с вами и имеет те же ценности.

Читайте: Фесенко рассказал, что будет, если Гройсман решит участвовать в президентских выборах

Я твердо убежден, что мы можем это сделать. Потому что мы верим в себя, в наш город и в нашу страну. Для этого мы и боремся. И я знаю лучше всех: без боя победы нет», — подчеркнул Кличко.

Отметим, Виталий Кличко стал мэром Киева 2015 года, до этого в 2014-м — он планировал бороться за пост главы страны, но отказался от участия в президентской кампании в пользу нынешнего президента Петра Порошенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира