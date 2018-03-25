|Наблюдатели миссии ОБСЕ попали под обстрел на Донбассе
|25.03.2018 14:14
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Патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по их оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.
Группа наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попала под обстрел на Донбассе, информирует svodka.net.
случай произошел в районе населенного пункта Пикузы (бывшее Коминтерно), сообщает официальный сайт миссии ОБСЕ.
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«Находясь в н. п. Пикузы, в 23 км к северо-востоку от Мариуполя, наблюдатели слышали шестиминутной случай многочисленных перекрестных выстрелов из стрелкового оружия в 300–500 метрах к юго-западу и западу, которые, по их оценке, производились из не менее чем 10 автоматов (неустановленного типа)», — говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ за 23 марта.
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В течение указанного периода патрульные ОБСЕ слышали звуки попадания, по оценке, двух пуль, которые срикошетили в 5-10 метрах к северу от их позиции. Наблюдатели покинули этот район немедленно.
Напомним, что за минувшие сутки боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. Ни один украинский военный в результате обстрелов не пострадал.
24 марта сообщалось, что на линии соприкосновения на Донбассе погиб один военный и один ранен, по предварительной информации, из-за неосторожного обращения с боеприпасами.