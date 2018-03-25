|В Николаеве сгорело троллейбусное депо
|25.03.2018 15:42
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Пожарные, выехавшие на место, обнаружили, что загорелся троллейбус, который находился на обслуживании.
В Николаеве сгорело троллейбусное депо: пострадала женщина-водитель , информирует svodka.net.
В субботу, 24 марта, возник пожар в троллейбусном депо №3 на улице Строителей города Николаева. Об этом сообщает ГСЧС.
Пожарные, выехавшие на место, обнаружили, что загорелся троллейбус, который находился на обслуживании.
Пострадала женщина-водитель троллейбуса. Сообщается, что она получила незначительную травму ноги и надышалась продуктами горения. Ее доставили в больницу скорой помощи.
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Напомним, что в Хырове Львовской области произошел сильный пожар в историческом здании коллегии иезуитов.
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