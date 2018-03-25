«Никакого сговора с Россией не было, кроме как у жуликоватой Хиллари и демократов», —написал президент в Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил, что множество юристов хотели бы представлять его интересы в деле о возможном вмешательстве России в американские выборы, информирует svodka.net.

«Многие юристы и юридические фирмы хотят представлять меня в «российском деле»… Не верьте сообщениям из фейковых новостей, что сложно найти юриста, который хочет взяться за это. Ни один адвокат никогда не откажется от славы и богатства, хотя некоторых одолевают противоречия», — написал он в Twitter.

По словам Трампа, проблема в том, что новому юристу или юридической фирме потребуются месяцы, чтобы набрать скорость, если у него больше нет причины поднять цену.

«Это нечестно для нашей великой страны — и я очень доволен моей нынешней командой. Кроме того, никакого сговора с Россией не было, кроме как у жуликоватой Хиллари и демократов», — добавил президент.

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