|В Хорватии умер футболист во время матча
|25.03.2018 16:20
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Несмотря на то, что клубные доктора пытались как можно быстрее оказать помощь игроку, а на поле прибыла машина скорой помощи, спасти спортсмена не удалось.
В Хорватии футболист умер во время игры после попадания мячом в грудь, информирует svodka.net.
Спасти игрока не удалось.
Трагедия произошла во время футбольного матча в третьем дивизионе чемпионата Хорватии.
В поединке между «Марсонией» и «Славонией» полузащитник гостей Бруно Бобан умер в результате попадания мяча в грудь. Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.
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Мяч попал футболисту в район груди, после чего игрок упал на газон.
Причина смерти полузащитника пока остается неизвестной.
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