|Apple предложила эмодзи с изображением людей с инвалидностью
|25.03.2018 18:00
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В Apple заявляют, что хотят исправить то, что нынешний набор эмодзи не отображает опыт людей с инвалидностью.
Apple предложила эмодзи с изображением инвалидности, информирует svodka.net.
Компания предполагает, что предложенные варианты могут быть расширены в будущем.
Компания Apple намерена ввести эмодзи, представляющие . Предложение направили Unicode Consortium и, если его одобрят, новые эмодзи появятся на телефонах в конце года, сообщает блог Emojipedia.
Среди предложенных символов — собака-поводырь, слуховой аппарат, человек на коляске и протезированные конечности.
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В Apple заявляют, что хотят исправить то, что нынешний набор эмодзи не отображает опыт людей с инвалидностью. Компания предполагает, что предложенные варианты могут быть расширены в будущем.
Напомним, британский лингвист Вайвьян Эванс установил, что между количеством эмодзи в переписке потенциальных любовников и вероятностью их полового контакта существует связь.
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Возможно, новые эмодзи будут выглядеть так.