Цукерберг разместил извинения за утечку данных Facebook в газетах Британии Основатель Facebook напомнил, что утечка связана с приложением с тестами, через которое в 2014 году были слиты данные миллионов людей. Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей, информирует svodka.net. Об этом сообщает издание Politico. Текст извинения размером на целую полосу вышел в воскресных выпусках таких газет как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/ Читайте: Что такое #DeleteFacebook и почему Марк Цукерберг потерял $5 млрд «Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы», — говорится в сообщении. «Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь»,- заявил Цукерберг. Извинения также были размещены в американских газетах The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal. Читайте: Австрийский телеканал принес извинения послу Украины из-за самолета "Руслан" Напомним, компания Facebook оказалась под огнем критики, поскольку выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных, полученными через Facebook, чтобы помочь политикам победить на выборах. В частности, речь идет об избирательной кампании президента США Дональда Трампа и Brexit-кампании. Руководство Европейского парламента пригласило Цукерберга дать объяснения по поводу скандала со злоупотреблением персональными данными. В США также хотят свидетельств Цукерберга перед Конгрессом. Великобритания проводит расследование в отношении компании Cambridge Analytica. Правление Cambridge Analytica отстранило генерального директора Александра Никса. Марк Цукерберг заявил, что из-за скандала компания проанализирует все приложения, которые имеют доступ к значительному количеству информации пользователей, и ограничит доступ этих данных для разработчиков. svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/



