Акция проводится в честь 100-летия унири — присоединения Бессарабии к Румынии в 1918 году.

Во время мирной акции задержали вооруженных ножами людей, информирует svodka.net.

В Кишиневе тысячи людей вышли на марш за объединение Молдовы и Румынии

В Кишиневе тысячи людей вышли на масштабный митинг, требуя объединения Молдовы и Румынии и отставки президента страны Игоря Додона. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Организатором митинга является «Альянс века», объединяющий унионистские организации Молдовы и Румынии. Участники акции держат в руках румынский и молдавский флаги и скандируют «Долой Додона!»

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Более полусотни городов и сел подписали «декларацию об объединении с Румынией»

Сам Додон выступает категорически против идеи объединения стран.

По предварительным данным, во время митинга задержали 21 человека, у которых изъяли противогазы, маски и ножи.

Напомним, в Беларуси сегодня, 25 марта, также отмечают День свободы — в рамках празднования 100-летия Белорусской Народной Республики. Юбилей «отмечают массовыми задержаниями и блокировкой журналистов. Также задержали лидера оппозиционеров Николая Статкевича.

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