Рейс австралийской авиакомпании Qantas из Перта в Лондон занимает 17 часов. Прямой путь вошел в тройку наиболее продолжительных действующих авиаперелетов.

Между Австралией и Британией открыто прямое пассажирское авиасообщение, информирует svodka.net.

Boeing 787 авиакомпании Qantas отправляется в первый рейс из Перта в Лондон.

Первый прямой пассажирский авиаперелет между Австралией и Великобританией состоялся в воскресенье, 25 марта. Самолет австралийской авиакомпании Qantas приземлился в Хитроу спустя 17 часов 6 минут после вылета из Перта.

Таким образом, путешествие из Австралии в Великобританию сократилось на 3-5 часов, поскольку отпала необходимость пересадок, подчеркивает в своем заявлении австралийский министр торговли, туризма и инвестиций Стивен Чобо. По его словам, Великобритания является четвертым по величине туристическим рынком для Австралии.

Читайте: Новости мира: еще пять стран могут выслать российских дипломатов

В числе первых пассажиров Boeing 787 находился исполнительный директор Qantas Алан Джойс, назвавший открытие прямого авиасообщения «историческим полетом».

Новый путь занимает третье место в мире по продолжительности перелета, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира