Гражданское общество в Украине имеет громадный потенциал и способно помогать устойчивому развитию государства.

Деятельность таких групп, как «Правый сектор», «Свобода», «С14», «Национальные дружины», вызывает обеспокоенность, информирует svodka.net.

Об этом заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер в интервью ZN.

По ее словам организация осуществляет мониторинг реализации прав и свобод по всей стране. «На 2019 г. запланированы парламентские и президентские выборы. В связи с этим мы шире смотрим на целый блок вопросов, связанных с демократическим пространством.

Нас интересуют вопросы свободы слова и выражения мнений, свободы мирных собраний и ассоциаций. Мониторинг реализации этих прав мы осуществляем не только в столице, но и в других регионах Украины.

Обеспокоенность у нас вызывает деятельность отдельных групп, таких как «Правый сектор», «Свобода», «С14», «Национальные дружины». Очень важна в этом плане роль правоохранительных органов, которые должны обеспечить защиту участников мирных собраний, а в случае инцидентов (например, нападений на участников) провести эффективное расследование с целью привлечения виновных к ответственности», — отметила Фрейзер.

По словам Фрейзер, также задача осуществляет мониторинг расследований нападений на сотрудников СМИ, убийств журналистов и других случаев препятствования журналисткой деятельности.

«Не менее пристально следим и за реализацией права на свободу объединений, в том числе за действиями парламента, который в рамках этой сессии может рассмотреть и принять закон, в значительной степени ограничивающий свободу деятельности неправительственных организаций», — заявила глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека.

Для организации очень важно обеспечить возможность «здорового развития гражданского общества».

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

«Хочу отметить, что гражданское общество в Украине имеет большой потенциал и способно помогать устойчивому развитию государства», — подчеркнула Фрейзер.

НАпомним, политическая партия «Национальный корпус» в воскресенье, 28 января 2018 года, провела мероприятие, на котором принесли присягу более 500 участников общественной организации «Национальные дружины».

Согласно информации на сайте ОО «Национальные дружины» — это добровольные объединения, созданные для обеспечения порядка на улицах украинских городов. Личный состав организации — бывшие участники боевых действий и патриотическая молодежь.

По словам премьера Владимира Гройсмана, существование «Национальных дружин» и любых других формирований общественного контроля вероятно в Украине только на законных основаниях.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира