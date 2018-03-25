Удачное фото четырехлапого сотрудника бразильской полиции прославило его на весь мир.

В полиции рассказали, что Макс «всегда был экстравертом», информирует svodka.net.

23 марта в бразильском муниципалитете Татуи задержали 22-летнего торговца марихуаной. Он пытался сбежать и выбросить наркотики, но благодаря полицейской собаке улики были собраны.

Этот случай не стал бы ничем примечателен, если бы не фото той самой собаки в отчете для прессы.

Из-за «улыбки» собаки это фото публикуют сайты и пользователи соцсетей во всем мире, восхищаясь «хорошим мальчиком».

Читайте: Жители Бразилии запечатлели уникальное природное явление (ФОТО)

Как пишет Regional Press, в полиции рассказали, что бельгийская овчарка Макс всегда был «экстравертом». На работу в полиции его взяли из приюта.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Сводка.нет - Новости Украины и Мира