Рыба-удильщик может опускаться на глубину до 2000 метров.

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Ученые опубликовали уникальное видео с рыбами-удильщиками, снятое в Атлантике на глубине 800 метров, сообщает журнал Science, информирует svodka.net.

Рыба-удильщик (или морской черт) является одним из самых загадочных обитателей океана, она может опускаться на глубину до 2000 метров.

Биологи почти никогда не видели их живыми в своей природной среде, изучая их строение только по выловленным рыбаками образцам. Именно следовательно видео, снятое в водах близ Азорских островов Португалии, ошеломило ученых.

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На нем изображена самка размером с кулак, и если присмотреться, то можно увидеть прилипшего к ней самца, который оплодотворяет яйцеклетки. Также вокруг самки вьются тонкие светящиеся нити-отростки, эффектно смортящиеся на фоне темных глубин океана.

Ничего подобного биологи ранее не видели.

«Я изучаю этих рыб большую часть своей жизни, и я никогда не видел ничего такого», — говорит Тед Печ, исследователь Вашингтонского университета в Сиэтле.

Крошечный самец образует постоянную парную связь с самкой — он буквально впивается в нее, со временем практически сливаясь с ее тканями и получая питание через ее кровоток.

Ученые знали об этой причудливой репродуктивной стратегии на примере выловленных рыбаками самок, но никогда не видели ее в дикой природе.

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