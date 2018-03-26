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|Сводка с фронта: за сутки - 44 обстрела позиций ВСУ, один наш боец погиб, - штаб АТО
|26.03.2018 06:13
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Российские оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм и 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и оружия БМВ.
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Сводка Пресс-центра штаба АТО за 25 марта 2018 года, информирует svodka.net.
За минувшие сутки боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям в районе проведения АТО.
В частности, на Донецком направлении из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов агрессор обстрелял наши оборонительные укрепления в Опытном, Лебединском и Широкино, а из минометов 82 калибра и танка вел огонь близко Песков. Также 82-мм минометы враг применил по защитникам Талаковки, гранатометы различных систем — по защитникам Авдеевки, Богдановки, Новотроицкого, Водяного, шахты Бутовка, а крупнокалиберные пулеметы — по нашим позициям в районе Верхнеторецкого и Павлополя. Из БМП оккупанты вели огонь по силам АТО близко Гнутово, а из стрелкового оружия неподалеку шахты Бутовка, Каменки, Марьинки и Красногоровки.
На Луганском направлении зафиксировано 2 обстрела наших позиций. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляны позиции в Новгородском, а из крупнокалиберных пулеметов — близко Троицкого.
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К сожалению, вследствие вражеского огня, один украинский защитник погиб. Еще один воин получил боевую травму. Его оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали медицинскую помощь.