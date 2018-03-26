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|"Пакет Скрипаль": Утренние новости от Олега Пономаря
|26.03.2018 06:29
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Эта неделя у нас пройдет под знаком «Пакет Скрипаль«. Более 20 стран готовы начать высылку российских дипломатов. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.
Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.
Понедельник, начинаем настоящую весеннюю неделю.
Как и птицы, которые весной возвращаются домой из теплых стран, так и российские дипломаты полетят домой со только мира. Более 20 стран готовы начать высылку российских дипломатов.
Так что, однозначно эта неделя у нас пройдет под знаком «Пакет Скрипаль». Но Пакет Скрипаль включает в себя не только высылку российких дипломатов. Например, Минфин США и департамент финансовой разведки ФБР передали в МИД Великобритании данные о скрытых британских активах российских чиновников и т.д.
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Что еще можно отметить?
— Цукерберг выкупил первые полосы британских и американских газет для извинений за скандал (я писал пост об этом скандале вчера). Конечно, лучше позже, чем — никогда.
— Их ответ сепаратистам:
В Германии задержали экс-главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона.
— Вчера на CBS вышло долгожданное всей Америкой интервью порноактрисы Стефани Клиффорд о ее связи с Трампом.