Владимира Владимировича и его империю зла еще рано списывать в тираж.

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Несмотря на экономические проблемы, президент России Владимир Путин имеет серьезные геополитические амбиции, которые показали, в частности, российское вмешательство в выборы в США, а также участие в войне в Сирии. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

По мнению журналистов Bloomberg, накануне очередных президентских выборов глава Кремля показал, что может преодолеть эти серьезные геополитические сюрпризы без особых затрат.

Отмечается, что Путин столкнулся с сопротивлением Запада на фоне истощения ресурсов для финансирования своей агрессивной внешней политики. Например, усилия Кремля по продвижению пророссийских кандидатов во Франции и Германии не увенчались успехом, после того, как обе страны показали, что готовы к попыткам манипулировать СМИ и Интернетом.

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В то же время результаты выборов в других странах, таких как Австрия и Чехия, могут быть внесены в список побед Путина.

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По мнению авторов, президент США Дональд Трамп не оправдал все ожидания Кремля на потепление отношений с Вашингтоном. Но потрясения, которые он вызвал во внешней политике и отношениях США со своими ближайшими союзниками, только создали для России больше возможностей.

«В то же время утверждение о том, что вмешательство Кремля способствовало избранию Трампа, ослабили президента США. Может ли Путин извлечь выгоду из этих возможностей, будет зависеть от того, сможет ли он стабилизировать свою экономику», — говорится в материале.

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