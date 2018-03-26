Считается, что масштабное использование данных пользователей Facebook могло повлиять на результаты референдума по выходу Британии из Евросоюза.

Основатель Facebook Марк Цукерберг выкупил место для публикации в нескольких изданиях, чтобы извиниться перед британцами за масштабную утечку данных из соцсети, информирует svodka.net.

«Мы ответственны за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать — мы не заслуживаем того, чтобы предоставлять вам услуги», — отметил Цукерберг в газетах.

Считается, что масштабное использование данных пользователей Facebook могло повлиять на результаты референдума по выходу Британии из Евросоюза.

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Извинения Цукерберга выглядели как простой черный текст на белом фоне с маленьким логотипом Facebook.

Текст появился в воскресных выпусках британских газет The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph.

Извинения также разместили в американских газетах The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

Основатель Facebook напомнил, что утечка связан с приложением с тестами, через который в 2014 году «слили» данные миллионов людей.

«Это нарушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали большего. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось вновь», — подчеркнул Цукерберг.

В среду, 21 марта, размещение рекламы в Facebook приостановили Mozilla и Commerzbank. Позже официальные аккаунты своих компаний SpaceX и Tesla удалил также бизнесмен Илон Маск.

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