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|"Прогнозы-инсайды Олега Пономаря": скандал с Фейсбуком
|26.03.2018 07:09
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Сегодня тема №1 во всех СМИ — скандал с Фейсбуком. Британская фирма Cambridge Analytica украла персональные данные 50 млн американцев из ФБ, чтобы манипулировать ими на выборах президента США. Об этом Пономарь написал вчера в Фейсбуке.
Британская фирма действовала по заказу РФ и Трамп таки стал президентом, информирует svodka.net.
В лондонском офисе Cambridge Analytica проводятся обыски, капитализация ФБ потеряла 58 млрд долл за неделю, Марка (Цукерберга, — ред.) вызывают в Конгресс для дачи показаний, Маск удалил свой аккаунт и т.д. Вот такой вот большой скандал.
А это мой пост от Апреля 2017 года (за месяц до назначения Мюллера), где мои читатели узнают что такое Cambridge Analytica. У Марка был год, чтобы сгладить конфликт — провести самому расследование, наказать кого-то, попросить прощения, и скандал прошел бы намного мягче.
И вообще интересно посмотреть на год назад — что
изменилось:
Читайте: Марк Цукерберг признал: Facebook должен подчиняться правилам. Каким именно — он точно не знает
Вот так вот развивается Рашагейт. Благодаря Рашагейт санкции с РФ не сняты, а только усиливаются. Не благодаря Трампу, а — вопреки.