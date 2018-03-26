Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве координатора сети антиукраинских Интернет-ресурсов, созданных по заданию так называемого «министерства информации и связи днр».

Как сообщает ведомство, правоохранители установили, что житель столицы с 2015 года за материальное вознаграждение систематически размещал на страницах социальных сетей призывы к захвату государственной власти, поддержке военной агрессии против Украины, информирует svodka.net.

Он «привлек» к распространению антиукраинского контента, который поступал от пропагандистов из «днр», еще несколько человек. Во время обыска по месту жительства координатора сети сотрудники СБУ изъяли переписку с «куратором», в которой содержались конкретные задачи и информация о перечислении средств за выполненную работу. Правоохранители также обнаружили учетные записи, из которых осуществлялось администрирование антиукраинских Интернет-ресурсов и публикация материалов с призывами к захвату государственной власти в Украине.

В ходе проведения следственных действий преступник признал свою вину и подтвердил, что сознательно выполнял задание представителя так называемой «днр» и получал за это денежное вознаграждение. Решается вопрос о сообщении координатору о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), и избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению других лиц, причастных к функционированию антиукраинской Интернет-сети.

Ранее сообщалось, что СБУ пресекла деятельность антиукраинских агитаторов в социальных сетях.

Читайте: День СБУ: Турчинов поздравил отважных защитников Украины

Сводка.нет - Новости Украины и Мира