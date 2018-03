Как сейчас оказалось, и это математически доказано, за незаконного кандидата Путина В.В., «выигравшего» эти т.н. «выборы», было вброшено более 10 миллионов голосов.

ЦИК объявила Путина победителем на выборах и Памфилова заявила, что выборы прошли свободно.

«Президентом Российской Федерации избран Владимир Владимирович Путин», – объявила Памфилова.

Как там недавно метко заметил Виктор Шендерович? «Я помню ещё те времена, когда Элла Памфилова была приличным человеком».

Виктор Анатольевич ошибся. Скоро мне исполнится 52 года, и у меня есть некоторый жизненный опыт. И я лично знаю некоторых людей, причём хорошо знаю, в течение лет эдак так 45. Так вот: примерно после 20 лет от роду не бывает людей, которые бывают приличными какое-то время, и потом вдруг становятся неприличными. Х*рня это всё, я вам скажу. Ясно всё, в возрасте 20 лет и далее. Не могла Элла Памфилова быть приличным человеком, когда Виктор Шендерович «ещё помнил те времена», если только он не знал её с детства, после чего она «удачно взяла» развилку. Старую обезьяну невозможно обучить новым трюкам.

Как заявила Памфилова, выборы «по всем основным параметрам» прошли конкурентно и в соответствии с действующим законодательством.

«Я считаю, что наши выборы прошли свободно», – подчеркнула она. По её словам, была обеспечена свобода волеизъявления и соблюдена тайна голосования.

Один-единственный член ЦИК выступил с «особым мнением», но Памфилова сказала, что не будет комментировать его заявления.

Итак.

Выборы президента Российской Федерации, проведённые 18 марта 2018 года – незаконны, по многим причинам.

Кандидат в президенты Путин В.В. был зарегистрирован ЦИКом незаконно: он исчерпал конституционный предел своих президентских полномочий ещё в 2008 году – десять (!!!) лет назад. Прошу ещё раз осознать: Путин В.В. исчерпал конституционный предел своих президентских полномочий ещё в 2008 году – десять (!!!) лет назад. Он был зарегистрирован ЦИКом незаконно. Поэтомы и т.н. «выборы» были незаконными. Путин – самозванец и преступный президент.

Незаконно не был зарегистрирован ЦИКом кандидат в президенты Навальный А.А.: и следовательно тоже выборы были незаконными.

Сурайкин и Бабурин были зарегистрированы ЦИКом незаконно: подписи за их выдвижение были фейком, и, следовательно, тоже, выборы были незаконными.

Грудинин при регистрации «забыл» указать свои заграничные счета, и был зарегистрирован ЦИКом незаконно, и, следовательно, тоже, выборы были незаконными.

Незаконный кандидат Путин В.В., «выигравший» эти т.н. «выборы», не имел никакой – никакой!!! – программы. Это не конкуренция программ. Это – полное отсутствие программ у фейковых и незаконных кандидатов.

Незаконный кандидат Путин В.В., «выигравший» эти т.н. «выборы», не участвовал в теледебатах. Вообще. От слова «совсем». Вместо этого он предоставил подставным клоунам превратить т.н. «теледебаты» т.н. «кандидатов в президенты» в пошлейшее клоунское недо-шоу.

За незаконного кандидата Путина В.В., «выигравшего» эти т.н. «выборы», «топили» из каждого утюга. Задолго до и во время этих т.н. «выборов». Незаконно.

За последние 15 лет преступный кандидат и преступный президент Путин В.В., «выигравший» т.н. «выборы», произвёл огосударствление экономики таким образом, что почти каждый первый (!) избиратель получает зарплату от т.н. «государства». «Я считаю, что наши выборы прошли свободно», – подчеркнула Памфилова. По её словам, была обеспечена свобода волеизъявления и соблюдена тайна голосования. Ага. А как насчёт принудительного сгона бюджетных работников на т.н. «выборы» и требований от их начальников по фотографированию и предоставлению фотографий бюллетеней «за Путина»?

Я могу продолжить, along the same lines. А надо ли? Кому-то ещё не ясно?

Элла Александровна, а как там насчёт скамьи подсудимых, по соучастию по ст. 278 УК РФ, до 20 лет лишения свободы? Ну вот так, реально?!

И вы знаете, ведь не поможет: «А мы не всё знали, а мы действовали в соответствии с…». Такие же «эллочки» пытались прикрыться «А мы не всё знали, а мы действовали в соответствии с…» на Нюрнбергском трибунале, да только главарей повесили, а остальных отправили в тюрьму.

Элла Александровна, я скажу честно. В РФ введён мораторий на смертную казнь. Но вам, по ст. 278 действующего (!!!) УК РФ, светит до 20 лет тюрьмы. Не считая ст. 142.1 УК РФ и остальных «прелестей». Помните об этом.

И да, Виктор Шендерович… Никогда Элла Памфилова не была приличным человеком. Вы ошиблись. И сейчас она – просто член путинской ОПГ, уголовник. Из того дерьма, что была, стала членом путинской ОПГ и уголовником. Это вот так, и никак иначе.

Статья 278 УК РФ, до 20 лет тюрьмы.

