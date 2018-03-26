В ночь на понедельник спасателям наконец удалось потушить пожар в «Зимней вишне», однако спустя час ТЦ снова загорелся.

В воскресенье, 25 марта, в российских СМИ начала появляться информация о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Изначально сообщалось о четырех погибших, однако потом данные начали отличаться: российский Центр медицины катастроф заявил, что потерявших сознание детей ошибочно признали умершими, а в результате пожара на тот момент якобы никто не погиб, информирует svodka.net.

Чтобы хотя как-то спастись люди выпрыгивали из окон четвертого этажа. При том, что прыгать было некуда – ловить приходилось обычным людям, которые становились внизу и хотя как-то пытались смягчить удар об асфальт. Тем временем пожар быстро распространялся по торговому центру. Спасатели утверждают, что это связано с использованием некачественных материалов при строительстве «Зимней вишни».

К тому моменту данные о жертвах поступали разные, но было понятно, что в Кемерово разыгралась настоящая трагедия. Дело в том, что по случаю каникул в «Зимнюю вишню» в кинотеатр приехали ученики 5-А класса школы №1 поселка Трещевский Кемеровской области. Вместе с ними были учитель и двое родителей, однако детский фильм они смотреть не стали, а при этом пошли гулять по ТЦ.

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Уже известно, что пожарная сигнализация не сработала. По информации СМИ, детей в кинозале заперли и никто не пришел их спасти. Все они погибли.

При этом, в сети появлялись скриншоты, как оказавшиеся в «Зимней вишне» дети прощались со всеми, понимая, что выжить им вряд ли удастся.

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По данным спасателей, пожар начался в батутной комнате. Основной версией рассматривается возгорание поролона. Также есть вероятность, что причиной стали проблемы с проводкой или свечи, которые зажгли во время детского праздника. Аниматор из ТЦ «Зимняя вишня» рассказал, что якобы видел подростков, которые подожгли поролон. При этом окончательно говорить о причинах трагедии пока рано. В ночь на понедельник спасателям наконец удалось потушить пожар в «Зимней вишне», однако спустя час ТЦ снова загорелся.

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Утром стало известно, что обрушились здания двух кинотеатров.

Владелец «Зимней вишни» Надежда Судденок ранее избиралась местным депутатом от партии «Единая Россия». Ее уже задержали правоохранители. Впрочем, в сети появилась информация, что несчастный ТЦ входит в холдинг KDV, владельцем которого является миллиардер Денис Штенгелов.

По последним данным, в результате пожара в «Зимней вишне» погибло 53 человека, также много людей считаются пропавшими без вести. При этом в сети обратили внимание, что ни один из общероссийских телеканалов не прервал свою трансляцию, а в некоторых выпусках новостей о трагедии в Кемерово сказали, но это местные журналисты посчитали далеко не самой главной новостью.

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