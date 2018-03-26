Вероятность проведения досрочных выборов в Украине — крайне низкая, сказал адвокат, прежний заместитель генпрокурора Виталий Касько в интервью «Апострофу».

Отвечая на вопрос о том, верит ли он в сценарий досрочных выборов в Украине, Касько дал отрицательный ответ, — по его мнению, чиновники слишком боятся потерять власть и привлечь к себе лишнее внимание, информирует svodka.net.

«Мне кажется, что наши чиновники будут держаться до конца за власть и делать все возможное, чтобы ее не потерять. И не в последнюю очередь потому, что опасаются стать объектом гораздо более пристального, чем сейчас, внимания со стороны антикоррупционных органов», — подчеркнул адвокат.

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