Представленные идеи должны стать частью новой программы, которая позволит Украине не только защитить себя, но и своим примером спасти Европу.

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Четыре года спустя после вторжения в Крым и на Донбасс российская агрессия против Украины не ослабевает. Несмотря на все неудачные попытки киевского правительства провести реформы Украина продолжает сражаться в нашей войне. Если бы не готовность украинцев держать оборону, НАТО потратило бы огромные средства на реорганизацию своих прежних структур и установленного порядка работы, а также на защиту стран-членов от российских угроз. Ибо, если бы России удалось купить независимость и/или территориальную целостность Украины, НАТО была бы вынуждена усилить оборону Польши, Венгрии и Словакии в дополнение к уже действующим прибалтийским подразделениям. Об этом сообщает "Экономика от Пророка", информирует svodka.net.

Однако слишком многие из членов НАТО не желают признавать, что Путин не перестает расширять масштабы своей войны против Запада, об этом свидетельствуют недавние нападения с применением химического оружия в Солсбери, Англия. Поэтому предоставление Украине необходимой помощи даже несмотря на давление, через которого мы пытаемся склонить ее к реформам, по-прежнему остается одним из национальных интересов США.

Одной из недооцененных областей, в которой мы можем оказать Украине материальную помощь и при этом действовать в наших собственных интересах, является военно-морская сфера. После аннексии Крыма Москва уничтожила или захватила практически весь военно-морской флот Украины, по большей части лишив ее ресурсов для строительства каких бы то ни было единиц ВМФ. Украина по-прежнему уязвима для таких угроз, как десантные высадки российских войск на своем побережье, морские обстрелы наземных целей или даже морская блокада. По непонятным причинам Министерство обороны Украины, которое во многих отношениях продолжает оставаться учреждением советского типа, отказалось выделить финансирование для обеспечения реальной военно-морской обороны.

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Между тем, Россия захватила не только Крым, но и все энергетические объекты, которые работали в прибрежных водах, а также предприняло в Крыму крупномасштабное наращивание обычных и ядерных вооружений, в том числе военно-морского флота. Согласно Закону США о национальной обороне от 2018 года, Украина должна получить два американских дозорных корабля, находящихся в порту Балтимора, и заплатить лишь за подготовку этих кораблей к передаче, фактической передаче Украине, а также за обучение экипажей. Эти суда предоставят Украине возможность защитить свою исключительную прибрежную экономическую зону (ИЭЗ), которая в три раза больше Крымского полуострова. С 2014 года Россия взяла в оборот по меньшей мере пять новых энергетических месторождений и пробурила одиннадцать новых скважин в этой зоне. Она смогла осуществить это при поддержке российского черноморского флота потому, что Украина, лишенная военно-морского потенциала, не контролирует свою собственную ИЭЗ.

Украинскому военно-морскому флоту безотлагательно требуется дозорная служба, способная предотвратить фактор внезапности в случае каких-либо действий со стороны России. Патрульные катера класса «Айленд» могут прекрасно справиться с этой задачей; они небольшие по размеру и малозаметные, их легко дислоцировать, они способны в течение 5-7 дней автономно нести патрульную службу и при этом малозатратны.

В то же время Киеву следует воспользоваться всеми возможными инструментами международной юрисдикции, чтобы заставить Россию ответить за преступный захват территории Украины и ее ресурсов и потребовать от Москвы компенсаций. Это стало бы вполне оправданным юридическим ответом на продолжающуюся агрессию Кремля.

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Но даже если не брать в расчет эти соображения, ни Украина, ни Запад не заинтересованы в том, чтобы Черное море превратилось в закрытое российское море. События, которые мы наблюдаем с 2014 года, угрожают членам НАТО на Балканах и нашим партнерам на Кавказе. НАТО начинает переключать свое внимание на Черное море и парусные флоты в рамках конвенции Монтре, однако этого не довольно, особенно ввиду угроз для Украины. Более того, Россия настойчиво расширяет войну, дабы охватить все больше европейских территорий, и при этом несет по сути самые незначительные издержки. Одним из способов заставить Россию платить по всем причитающимся счетам и укрепить присутствие союзников в Черном море является запуск Соединенными Штатами современной версии ленд-лиза, продуманного в соответствии с потребностями Украины — даже несмотря на давление, которое Америка вынуждена оказывать на Киев по вопросам реформирования.

Соединенные Штаты, или даже НАТО, в которых уже не нуждаются, и позволить им ходить под украинскими флагами, а также могут следить за обучением экипажа и оснащением этих кораблей в обмен на аренду либо украинских баз на черноморском побережье, либо, если эта мера выглядит слишком вызывающей, тех месторождений, которые сегодня незаконно находятся в руках России. Таким образом, мы вместе с Украиной оспорили бы права России на эту собственность, укрепили оборонные возможности Украины и расширили присутствие НАТО в Черном море.

Нужно признать, что все это может быть осуществимо лишь в том случае, если Министерство обороны Украины осознает серьезность морской угрозы и открывающиеся перед ним возможности и запустит реальные реформы. Вполне вероятно, что это станет для России настолько существенной провокацией, что она немедленно предпримет новые операции против Украины. Хотя это и вероятно, такие операции, скорее только, лишь продлят войну, увеличат расходы Москвы и вызовут еще более активное сопротивление НАТО в то время, когда Москва не демонстрирует особого желания расширять масштабы своих боевых действий против Украины. Таким образом, в этом предложении есть элемент риска. Но мы делаем его для того, чтобы другие могли внести в него уточнения и тем самым свести к минимуму этот риск и повысить выгоды, которые достанутся Западу и Украине.

Ввиду расширения войны, которую Путин ведет против Запада, становится очевидной необходимость ужесточить комплексное сопротивление его усилиям, иначе он так и будет думать, что небольшого давления на Запад с его стороны довольно, чтобы выявить слабость последнего и обеспечить России победу. Представленные здесь идеи должны стать частью новой программы, которая позволит Украине не только защитить себя, но и своим примером спасти Европу.

Стивен Бланк — старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике. Является автором многочисленных статей по внешней политике, а также официальных документов и монографий, посвященных вопросам геополитики и геостратегии России и Евразии. Бывший стипендиат МакАртура в Армейском военном колледже США.

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