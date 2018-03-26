Как и ожидалось, после очередной мельдонськой забавы под названием «выборы» Путин решил двигать вопрос оккупированного Донбасса, пишет в Фейсбуке извесный блогер.

После того, как Медный тазом накрылась неудачная попытка военного переворота и террористической атаки в исполнении Владимира и Надежды, Кремль начал пробовать новый сценарий — уступки Мельдонии по Донбассу, информирует svodka.net.

Американский журнал TIME опубликовал статью, в которой говорит о том, что новоизбранный старовождь Северной Мельдонии хочет «пойти на уступки» Запада в вопросе оккупированных территорий. При этом на Минские договоренности ему плевать и он рисует другую картину — в ОРДЛО должна быть введена временная международная администрации по принципу Боснии и Герцеговины. Вот такую ​​нелепую конструкцию Кремль пытается пропихнуть мировому сообществу.

Логика Кремля вполне понятна. Для них такое развитие событий — это победа. От такой конструкции Северная Мельдония получает следующие плюсы:

— Военное противостояние прекращается, все проблемы перекладываются на Украине и международную администрацию ОРДЛО, а с РФ снимают санкции за Донбасс.

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— РФ прекращает дотировать ОРДЛО своими деньгами и теперь это геморой Украины — поднимать разрушенную промышленность и восстанавливать инфраструктуру.

— РФ оставляет свое влияние в ОРДЛО через своих агентов, которые будут постоянно подстрекать население (не бесплатно) на социальные бунты, чтобы выторговывать у будущей международной администрации особые статусы отдельных территорий ОРДЛО по принципу Республики Сербской и округа Брчко в составе Боснии и Герцеговины.

— После этого РФ будет троллить мировое общество, чтобы уже оно, а не РФ давило на Украину и та интегрировала в себя ОРДЛО, но не по нашей Конституции, а на новых условиях с отдельными административными образованиями и предоставлением им особых полномочий. Так что по сути РФ начнет в Украине процесс федерализации руками мирового сообщества.

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Плюс для международных партнеров от реализации идеи Кремля:

— Наконец прекращаются боевые действия и западным партнерам дают мандат на наведение порядка в ОРДЛО;

— Наконец-то можно будет снять санкции с РФ, на которые жалуется Западный бизнес. В РФ из-за санкций кризис, а значит можно туда заходить баблом и скупать все за копейки;

— Наконец-то можно вернуться к обсуждению исключительно Сирии и Северной Кореи, не размениваясь на Украину;

— Наконец-то можно показать собственным избирателям, что они — миротворцы, которые принесли мир в Европу.

Плюсы для Украины — НИКАКИХ! Одни минусы.

Пока неизвестна реакция западных партнеров на этот вброс от TIME. Но мы четко понимаем, что вокруг попытки РФ впарить нам вместо «Украинского Донбасса» — «пророссийский квазифедеративний Дамбасс» развернутся тяжелые дипломатические бои на внешней арене и политические баталии в самой Украине. Уже один «политический деятель» заявил пророссийским пропагандистам, что «нужно менять агрессию, противостояние и борьбу на любовь, на гармонию, на баланс и на взаимопонимание». Думаю, что остальные сторонники идеи «услышать Донбасс» тоже не заставят себя ждать.

В этой ситуации Порошенко и Климкину снова придется воевать на два фронта. Удастся ли им еще раз защитить интересы Украины на мировой арене? Хочется верить, что да. А напишут ли о наших будущих дипломатических победах большинство украинских СМИ — уверен, что нет. Так и живем!

Но все будет Украина!

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