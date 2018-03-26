В Киеве, в конном клубе, волонтеры бросились спасать брошенных собственником на произвол судьбы лошадей.

В Киеве в конном клубе заморили голодом полтора десятка лошадей, информирует svodka.net.

В Киеве на территории конно-спортивного клуба волонтеры обнаружили полтора десятка истощенных лошадей.

Волонтеры говорят, что хозяин не кормит животных, и призывают неравнодушных людей спасти изнуренных голодом лошадей. Несмотря на это, хозяин продолжает сдавать их в аренду и зарабатывать таким образом деньги, передает ТСН.

Владелец конюшни — президент Ассоциации аматоров конного спорта Украины Александр Ковальчук. Всего у него сейчас содержится 14 породистых лошадей. Одного удалось забрать.

Читайте: В Киеве прошла акция солидарности посвященная празднованию Дня Воли Беларуси

«2-3 месяца без еды. Слава Богу, что у него все время была вода», — говорит о нем новый хозяин.

Владельца уговорили передать еще трех лошадей на откорм в другой клуб за город.

«Плохо кормят. Соломой и жмыхом из-под овса. Когда овес дробят, скорлупа остается — этим и кормят. А надо сеном и овсом», — рассказала коневод Светлана, которая работает у Ковальчука.

Федерация конного спорта Киевской области созвала комиссию. Есть выводы ветеринаров, о том, что состояние животных ужасно и что их необходимо откармливать.

Сам Ковальчук в телефонном разговоре сделал вид, будто не понимает, о чем идет речь.

На Житомирщине в селе Килки Чудновского района селяне бросились спасать животных, которые голодают из-за того, что брошены собственником на произвол судьбы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира