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|Киеве обнаружили полтора десятка истощенных лошадей
|26.03.2018 09:33
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В Киеве, в конном клубе, волонтеры бросились спасать брошенных собственником на произвол судьбы лошадей.
В Киеве в конном клубе заморили голодом полтора десятка лошадей, информирует svodka.net.
В Киеве на территории конно-спортивного клуба волонтеры обнаружили полтора десятка истощенных лошадей.
Волонтеры говорят, что хозяин не кормит животных, и призывают неравнодушных людей спасти изнуренных голодом лошадей. Несмотря на это, хозяин продолжает сдавать их в аренду и зарабатывать таким образом деньги, передает ТСН.
Владелец конюшни — президент Ассоциации аматоров конного спорта Украины Александр Ковальчук. Всего у него сейчас содержится 14 породистых лошадей. Одного удалось забрать.
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«2-3 месяца без еды. Слава Богу, что у него все время была вода», — говорит о нем новый хозяин.
Владельца уговорили передать еще трех лошадей на откорм в другой клуб за город.
«Плохо кормят. Соломой и жмыхом из-под овса. Когда овес дробят, скорлупа остается — этим и кормят. А надо сеном и овсом», — рассказала коневод Светлана, которая работает у Ковальчука.
Федерация конного спорта Киевской области созвала комиссию. Есть выводы ветеринаров, о том, что состояние животных ужасно и что их необходимо откармливать.
Сам Ковальчук в телефонном разговоре сделал вид, будто не понимает, о чем идет речь.
На Житомирщине в селе Килки Чудновского района селяне бросились спасать животных, которые голодают из-за того, что брошены собственником на произвол судьбы.