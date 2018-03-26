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|"Ждите терактов": на росТВ Киеву пригрозили химическим оружием (ВИДЕО)
|26.03.2018 09:49
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Гость эфира на полном серьезе заявил, что организатором этих преступлений станет глава украинского государства.
Российский политолог Дмитрий Куликов заявил, что в обозримом будущем в Киеве следует ожидать террористических актов, информирует svodka.net.
Кроме того, пропагандист выразил уверенность в том, что наиболее заинтересованным в этом является президент Украины Петр Порошенко. Угрожающую речь он произнес в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
«Я думаю, что в ближайшее время, пока английский скандал не утих (отравление шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля. — Ред.), мы увидим террористические акты в Киеве», — сказал Куликов.
В свою очередь, главный пропагандист Кремля, ведущий передачи Владимир Соловьев с сарказмом добавил, что, по его мнению, в ходе этих терактов будет применено химическое оружие, чтобы обвинить в них Россию.
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Однако гость эфира на полном серьезе заявил, что организатором этих преступлений станет глава украинского государства.
«Новый стиль же у нас есть. Я в этом стиле скажу на трех языках: highly likely, цілком вірогідно и очень вероятно, что автором этих терактов будет господин Порошенко. Потому что нет другого объяснения теракта в Киеве, кроме его деятельности. Он единственный, кому это нужно. Он единственный, кто будет сохранять власть, если произойдут теракты, если будет введено военное положение и если обострится ситуация противостояния и с «республиками», и с Россией», — подытожил Куликов.