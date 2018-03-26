Можно представить, какова стоимость запуска такого оружия и как много его можно наваять, а как следствие – реальность его применения.

Пока в РФ часть публики все еще пребывает в экстазе от предвыборных монологов Путина о гиперзвуковых ракетах и лазерном оружии, которое без сомнений станет самым лазерным и как водится – не имеющим аналогов, из Штатов идут сообщения о рутинной работе в этом направлении, но без помпы и широких жестов, информирует svodka.net.

Как теперь известно, российская и китайская программы создания гиперзвукового оружия, очень похожи. По всей видимости, обе стороны используют старые совковые наработки, применяя их к сегодняшним потребностям. В общем, комплекс гиперзвукового оружия предполагается использовать следующим образом. В головную часть ракеты, уже существующего носителя МБР, помещается нагрузка, в виде этих самых гиперзвуковых боеприпасов. Ракета запускается штатно, как и любая подобная ракета, и выводит на заатмосферный участок, военный блок или несколько блоков. Имея уже приличную скорость и не имея сопротивления воздуха, военный блок отделяется от носителя и, получив дополнительное ускорение, наводится на цель. В атмосферу он входит уже с гиперзвуковой – свыше 5 МАХ скоростью. Как заявляли россияне, им удалось добиться от материала обшивки гипер снаряда, термостойкости при температуре, на его поверхности, около 2 тыс. градусов по Цельсию. Это позволяет избежать разрушения боевого заряда. Таким образом боеприпас долетает до цели и имея крайне малое время подлета, успевает удивить ее до того, как система ПРО сможет перехватить снаряд.

То есть, для достижения такой высокой скорости, используется тяжелая ракета, а сама нападение начинается из ближнего космоса. В таком случае, можно представить, какова стоимость запуска такого оружия и как много его можно наваять, а как следствие – реальность его применения.

О боевых лазерах, в исполнении российской оборонки, не будем писать ничего, ибо сеть уже кишит фотографиями, где специалисты указали на то, из чего собраны эти самые лазеры.

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Но вот что интересно, задолго до знаменитой речи Путина, где он сказал знаменитое: «Молилась ли ты на ночь, Пучдемона?», хотя нет, он сказал другое: «Нас не слушали, так я вам сейчас подрасскажу. Слушайте!», уже происходили некоторые события, но не в РФ.

Так, уже в течение двух месяцев, на полигоне Yuma Proving Ground, Аризона, испытываются возможности технологии Long-Range Precision Fires на базе самоходной артиллерийской установки М109А7 «Палладин». Речь идет о комплексе гиперзвукового оружия, которое будет использоваться артиллерийской системой. После доработки Палладина, установка должна выйти на свои штатные характеристики. В частности, изменениям будет подвергнута бортовая электроника, в частности, будет установлен радар, автомат заряжания и будет поставлена новая пушка, о которой известно, что вместо нынешних 37 калибров, длина ствола будет увеличена до 58 калибров. Все это даст возможность использовать новые снаряды, известные сейчас под маркировкой XM1113

Насколько можно понять, они будут иметь прямоточные двигатели, которые будут включаться после выхода из ствола, разгоняя снаряд до гиперзвуковых скоростей. Ожидается, что разработчики, в лице Raytheon’s и Lockheed, представят образец комплекса, со всеми необходимыми элементами, уже в 2019 году. Что интересно, уже сейчас, штатный Палладин выстреливает ранние версии гиперзвуковых снарядов на расстояние 40 км и со скорострельностью 6 выстрелов в минуту. После монтажа только оборудования и замены пушки, он сможет укладывать 10 высокоточных, гиперзвуковых снарядов в минуту, на расстояние свыше 70 км, что должно отправить в утиль ракеты малой дальности. Насколько можно понять, американцы создают оружие поля боя, а РФ и КНР допилили совковую технологию доставки ядерного оружия, с возможностью прорыва ПРО противника. Понятно, что стоимость будет не сопоставимой, как и условия применения такого оружия.

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Но и с лазерным оружием дело тоже движется. 21 марта Полковник Деннис Вилл, руководитель стратегической программы армии G-3 сообщил об успешных испытаниях мобильной лазерной установки Mobile Expeditionary High Energy Laser (MEHEL) – демонстратора, на мобильной платформе Stryker. Испытания происходили на учебном полигоне Grafenwoehr в Германии, на базе 2-го кавалерийского полка 7-й бригады. Демонстратор был только 5 кВт мощностью, но даже этого было довольно для того, чтобы внести ряд ограничений на программу испытаний. В частности, все цели располагались ниже линии горизонта, поскольку использование этого оружия над горизонтом, могло привести к нарушению гражданского пассажирского авиационного движения, на сотни километров, от места проведения учений.

Целью демонстрации было показать возможность захвата и сопровождении подвижных целей в движении самой платформы. На данный момент идет создание уже более мощных лазеров, именно для боевого применения, на демонстраторе же отрабатываются элементы работы бортовой электроники, которая работает аналогично как на демонстраторе, так и на боевом вооружении. По словам Вилле, работы получили соответствующее финансирование и очень быстро прогрессируют, а указанные выше демонстрационные учения прошли успешно и подтвердили правильность концепции боевого применения лазеров на сухопутных транспортных платформа.

И после этого вспоминается пресловутая речь Путина, незадолго до выборов. Именно там он рассказал о боевых ишаках на ядерной тяге, лазерах из водопроводных труб и гиперзвуковых планирующих системах, приводимых в движение двухсот тонными ракетами. Без сомнений, у Путина есть еще козырный туз в рукаве. Якутский скульптор никуда не делся и готов к работе.

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