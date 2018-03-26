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|Россия построит мост между Дальним Востоком и КНДР, - The Washington Post
|26.03.2018 11:24
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Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 г. через нее был построен «Мост дружбы», который используется для железнодорожного сообщения
Россия планирует построить автомобильный мост, который напрямую соединит территорию Дальнего Востока и КНДР, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, проект находится на стадии обсуждения, стороны ведут переговоры, информирует svodka.net.
Граница между Россией и КНДР проходит по реке Туманная. В 1959 г. через нее был построен «Мост дружбы», который используется для железнодорожного сообщения.
Как сообщает WP, Министерство России по развитию Дальнего Востока предлагает Пхеньяну построить еще один мост, который позволит сократить дорогу между странами и не ездить через Китай, как это делается сейчас.
По данным газеты, на этой неделе представители России ездили в КНДР, чтобы обсудить строительство моста. Опрошенные изданием эксперты отмечают, что это может говорить о готовности Москвы развивать торговые отношения с Пхеньяном на фоне снижения напряженности на Корейском полуострове.
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