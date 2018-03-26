Миниатюрный сенсор, который будет располагаться на зубе, позволит хранить информацию о том, сколько калорий, соли, сахара и алкоголя употребляет человек. Этот проект представила исследовательская группа из Отдела биомедицинской инженерии Университета Тафтса.

Размер такого рода зубного датчика составляет только 2 на 2 миллиметра. Он работает без каких-либо проводов, состоит из трех слоев и анализирует химический состав продуктов, которые попадают в организм человека. Также прибор включает в себя элементы из золота, которые помогают лучше собирать и передавать информацию на устройство — смартфон или компьютер. Подробное описание можно прочитать в журнале Advanced Materials, информирует svodka.net.

Сенсор состоит из трех слоев: центральный работает как губка, и абсорбирует анализируемое вещество; два верхних слоя, представляющих собой квадратные рамки из золотой проволоки, принимают и передают радиосигналы. Изменение солевого состава, содержания сахара или этанола меняет проводимость центрального слоя и, соответственно, частоту и длину излучаемой устройством волны; по этим изменениям алгоритм на мобильном устройстве определяет, какие вещества вошли в контакт с сенсором.

«Умная» наклейка на зуб — не первое устройство, призванное отслеживать поступление в организм питательных веществ. К примеру, в 2014 году разработчики планировали настроить похожий процесс с помощью акустических датчиков и алгоритма, по звуку жевания распознающего тип и количество пищи. Такого рода девайс должен был быть в форме наушника. Как отмечают новые разработчики, их «умная» наклейка намного более компактная и функциональная.

svodka.net/svodka.net/svodka.net/svodka.net/

Читайте: Ученые развенчали популярные мифы о молочных зубах

Сводка.нет - Новости Украины и Мира