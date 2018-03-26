Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривен в госбюджет

Минюст Украины разработал план, с помощью которого планирует взыскать с российского Газпрома 2,6 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, информирует svodka.net.

Об этом рассказал министр юстиции Павел Петренко.

«Что касается активов на территории других стран, то у нас есть план, который я не буду озвучивать, потому что это должно быть сюрпризом для должника», — отметил Петренко.

Министр напомнил, что Украина уже взыскала с Газпрома 100 миллионов гривен в госбюджет.

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Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман озвучил общие долги Газпрома перед Украиной. По его данным, российский Газпром должен Украине, согласно различным судебным приговорам, 8,5 миллиардов долларов. Еще 6 млрд долларов российский монополист должен по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции.

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