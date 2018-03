Скрипали в день отравления на несколько часов отключали GPS, — The Sun Источник издания The Sun считает, что прежний российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь хотели избежать отслеживания своих перемещений для некой «тайной встречи». Бывший российский шпион Сергей Скрипаль и его дочь в день отравления на четыре часа отключали GPS. Об этом сообщает британский таблоид The Sun со ссылкой на собственные источники, информирует svodka.net. Собеседник газеты считает, что Скрипаль хотел избежать отслеживания своих перемещений для некой «тайной встречи». Издание отмечает, что полиция исследует данные обо всех телефонах, которые были близко места, где обнаружили Скрипаля и его дочь. Спикер Скотланд-Ярда 25 марта отказался обсуждать информацию об исследовании мобильных телефонов в Солсбери, пишет The Times. Читайте: Посольство России в США призвало Вашингтон к спокойствию 4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери. Они находятся в тяжелом состоянии. В больницу также попал полицейский Ник Бейли. Позже его выписали. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок». Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потребовала от Кремля объяснить случившееся до вечера 13 марта, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Великобритании. Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии. Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона и потребовала предоставить ей образцы вещества, которым отравили Скрипалей. Читайте: В крови Скрипаля нашли "Новичок" 14 марта власти Британии объявили о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановке запланированных двусторонних контактов с РФ. 17 марта Россия объявила персонами нон грата 23 британских дипломатов. 22 марта лидеры Европейского союза решили отозвать для консультаций посла ЕС в Москве, немецкого дипломата Маркуса Эдерера. Издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что выслать сотрудников российских дипведомств планируют США и 20 стран Евросоюза. В комментарии ВВС школьный друг Скрипаля Владимир Тимошков рассказал, что говорил с ним по телефону в 2012 году. По словам Тимошкова, в письме президенту РФ Владимиру Путину экс-разведчик просил о «полном помиловании» и разрешении вернуться в РФ, чтобы увидеть мать, брата и других своих родственников. Спикер Кремля Дмитрий Песков заверил, что Скрипаль не просил Путина помиловать его.



