Подозреваемый имел информацию о ключевых для польской энергетики проектах, был вовлечен в получение евросоюзных средств на проекты диверсификации поставок газа в Польшу.

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности 23 марта задержали мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу России, информирует svodka.net.

Как сообщает TVP Info, подозреваемый интересовался деятельностью Министерства энергетики.

Отмечается, что имя задержанного — Марек В. Суд арестовал его три месяца.

Согласно материалам следствия, задержанный поддерживал контакты с сотрудниками российских спецслужб и предоставлял им информацию об инвестициях, важных с точки зрения интересов Польши.

Как пишет «Польское радио», по словам представителя координатора специальных служб Польши Станислава Жарина, подозреваемый имел информацию о ключевых для польской энергетики проектах, был вовлечен в получение евросоюзных средств на проекты диверсификации поставок газа в Польшу.

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Он также передавал российским спецслужбам информацию о будущих действиях польского правительства в деле газопровода Nord Stream 2.

Отмечается, что действия агентства безопасности согласовывались со спецслужбами других стран ЕС.

Мужчине предъявлено обвинение в шпионаже, за что ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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