Создание новых «Оплотов» идет в соответствии с опытно-конструкторскими работами, которые в настоящее время согласовываются с Минобороны Украины.

Контракт на поставку основных боевых танков (ОБТ) «Оплот-Т» в Королевство Таиланд успешно завершен, информирует svodka.net.

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Об этом заявил гендиректор ГК «Укроборонпром» Павел Букин.

По его словам, последняя партия боевых машин успешно прошла испытания в присутствии заказчиков и в ближайшее время будет направлена в страну дислокации.

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«Контракт выполнялся несмотря на нечестную конкуренцию и военную агрессию России. Мы благодарны нашим стратегическим партнерам из Таиланда за мудрое понимание проблем, с которыми столкнулась Украина, и за веру, что Украина способна преодолеть искусственные преграды, возведенные на пути наших отношений», — подчеркнул П. Букин.

Благодаря реализации «тайского контракта» Украина получила валютные поступления в бюджет и загрузила производственные мощности предприятий концерна.

«С завершением экспортного контракта с Таиландом концерн настраивается на производство танков для ВСУ. БМ» Оплот «, принятый на вооружение еще в 2009 году, требует обновления некоторых комплектующих. Ведь за это время появились важные технологические инновации. В то же время Вооруженные силы и предприятия «Укроборонпрома» получили опыт применения военной техники в зоне АТО. Мы готовы интегрировать в «Оплот» для украинской армии технологии, проработанные с учетом боевого опыта. Речь идет о передовое на цифровое оснащение, в частности, прицельный комплекс и систему управления огнем», — сказал П. Букин.

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Создание новых «Оплотов» идет в соответствии с опытно-конструкторскими работами, которые в настоящее время согласовываются с Минобороны Украины. Эти работы предусматривают и значительную модернизацию Т-64, которые эксплуатируются в украинской армии, для унификации с «Оплот».

Унификация значительно сократит стоимость производства «Оплотов» и модернизации Т-64.

Как сообщали новости дня ранее, танк ОБТ «Оплот» принят на вооружение ВСУ в мае 2009 года и в украинскую армию поставлены первые два танка.

Контракт объемом более $240 млн на поставку в Таиланд 49 украинских танков ОБТ «Оплот» заключен в 2011 году, в апреле 2012 года ГП «Завод им. Малышева» приступил к реализации контракта.

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