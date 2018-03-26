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|Сегодня у христиан западного обряда началось празднование Страстной недели
|26.03.2018 14:57
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Страстная неделя – это последняя седмица Великого поста, предшествующая Пасхе — Великому празднику воскресения Христова.
В связи с празднованиями во многих странах мира проходят молебени и театрализованные представления, информирует svodka.net.
26 марта 2018 года начинается Страстная неделя (седмица) у католиков, протестантов и других христиан западного обряда.
У православных христиан Страстная седмица начнется на неделю позже, 2 апреля.
На Страстной неделе христиане вспоминают последние дни земной жизни Спасителя.
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В 2018 году Страстная неделя, которая наступает после Вербного (Пальмового) воскресенья, для западных христиан продолжается с 26 марта по 1 апреля.
В ночь на 1 апреля католики встретят Светлую Христову Пасху.
У всех христиан, независимо от конфессии, каждый день Страстной седмицы из-за своей огромной значимости носит название «Великий».