Не рассказывайте, что пожары бывают везде. «Везде» президент страны уже был бы на месте трагедии, а не красовался бы на телеэкране в качестве героя фильма о самом себе.

Хорошо ли Вы спите, господин президент? , информирует svodka.net.

Это ведь не просто кошмар. Это демонстрация того, что собой представляет система. Ваша система, господин президент, та самая, которая сейчас триумфально выиграла выборы.

Не рассказывайте, что пожары бывают везде. «Везде» президент страны уже был бы на месте трагедии, а не красовался бы на телеэкране в качестве героя фильма о самом себе. «Везде» телевидение прервало бы передачи и каждые пять минут передавало бы сводки из Кемерово. «Везде» губернатор и министр по чрезвычайным ситуациям, в подчинении которого, кстати, те самые пожарные инспектора, что проверяли «Зимнюю Вишню», немедленно подали бы прошение об отставке.

Но это так, правила приличия, которые не всем ведомы. Важно другое. Именно тотальная коррупция, отсутствие у чиновников любого уровня какой-либо ответственности перед людьми, но зато полная зависимость от вышестоящего начальства и есть причина пожаров, Волоколамска, ледяных глыб, падающих на голову, и только прочего. Надо отдавать себе отчет – при этой политической системе, при Вас, господин президент, ничего не изменится. Разве что к худшему.

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«Вы и убили-с!»

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